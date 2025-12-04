Пампух — не пончик і не пирожок. У чому різниця, яку росіяни ніколи не помітять

Смак Різдва в одному слові

Українська мова має слова, які пахнуть теплом кухні та святами. Вони звучать так затишно і смачно, що навіть без рецепта уявляєш щось м’яке й пухке. Іноді одне таке слово здатне передати цілу традицію.

Саме таким є пампух. Росіяни вважають, що це пончик чи пиріжок, але насправді все не так однозначно. "Телеграф" розповідає, чому ці назви не є однаковими та чому перекласти слово російською повністю неможливо.

У "Словнику української мови" (СУМ) зазначено, що пампух — це різновид пампушки, пухкої дріжджової випічки, яку смажили або пекли, часто з маком, повидлом чи медом. У класичній традиції їх готували саме на Різдво. У цитатах письменників слово зустрічається не раз: "А бублички не до смаку? А пампухи з медом? Солодкі…".

Тлумачення слова "пампух"

Росіяни кажуть "пончики" або "пирожки", але ці назви передають лише форму, а не сенс. Пампух — це не просто тісто, а страва зі святковим значенням, і в російській мові немає слова з такою культурною прив’язкою. Там немає традиційного "різдвяного пампуха", а вимова "па-мпух" для них незвична — поєднання "мп" вони часто спрощують.

Українські пампухи бувають солодкими й солоними, подають із часником, медом, маком. Пончики ж зазвичай смажать у фритюрі й подають посипаними цукром. У пампуха інша структура тіста — він легший, пухкіший і не завжди смажений у олії.

