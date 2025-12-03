На "Ду" начинается, на "па" заканчивается: эта фамилия имеет неожиданное происхождение

Эта фамилия не является поводом для насмешек

На территории современной Украины проживают граждане с фамилией Дупа. Она достаточно редкая.

В настоящее время на территории страны насчитывается всего 54 носителя. Об этом свидетельствуют данные генеалогического портала Рідні.

Самыми популярными личными именами людей с фамилией Дупа являются Александр и Наталья.

Распространение фамилии Дупа в Украине

Самым густым очагом людей с фамилией Дупа является Талалаевский район Черниговской области. На одного носителя фамилии там приходится 979 человек.

Также, как информирует портал, в Украине существуют схожие фамилии типа Дуплий, Дупак, Дупляк, Дупленко и Дупелич.

Следует отметить, что на самом деле слово "дупа" имеет совсем другое значение, чем может показаться в начале. Оно действительно происходит от польского корня "dupa", что изначально означало только "углубление", то есть "яма", "овраг" и т.д., а "дупкой" украинцы называли выемку в жерновах. Известное слово "дупло" также производное от этого признака.

