Из метро Харькова постоянно откачивают воду. Откуда она и может ли подземку затопить

Стоит ли бояться, что вода хлынет на станции, рассказал Дмитрий Комарв

Важной частью безопасности в метро является водоотвод. Салтовская линия метро Харькова расположена практически на воде и чтобы она не затопила метрополитен, воды подземной реки постоянно перекачивают в основную городскую дренажную систему.

Об этом рассказал Дмитрий Комаров в выпуске "Світ навиворіт". Есть несколько степеней защиты метро Харькова от затопления.

Здесь реально под нами течет река. Представьте себе, друзья, реку откачивают, чтобы вода не заходила в метро, – говорит Комаров.

Сотрудник метрополитена показал три насоса, которые откачивают воду,чтобы она не попала в метрополитен. Все происходит автоматически. Третий насос сработает, если уровень воды поднимется до аварийного.

Мужчина пояснил, почему метро проложили на месте, где течет подземная река. Дело в том, что подземка должна была довозить людей в микрорайон, который на тот момент уже появился в Харькове.

Бояться, что насосы сломаются и вода хлынет на станцию метро, не стоит, уверен работник. Опасность затопления метро исключена, потому что существует много степеней защиты.

Здесь система сделана интересно. Не сработает эта водоотливная система, есть еще дополнительные. Станция не уйдет под воду, — уверен он

