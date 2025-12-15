У жодному разі не сваріться: що категорично заборонено робити 15 грудня

Віряни цього дня моляться і просять стійкості у вірі

Цього понеділка, 15 грудня, православні християни та греко-католики за новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять святого священномученика Єлевтерія, єпископа Іллірійського. До Нового року залишилося 16 днів.

Святий Єлевтерій жив у II столітті. Він походив із Риму, виховувався у благочесті та з юних років був наставлений у християнській вірі. За ревне служіння Церкві його було поставлено єпископом в області Іллірік.

У часи жорстоких гонінь на християн, що відбувалися за римських імператорів, Єлевтерій відкрито проповідував Христа, навертав язичників і зміцнював віру переслідуваних. За це його неодноразово заарештовували, катували й вимагали зречення від віри. За церковними переказами, навіть у в’язниці він продовжував проповідувати, а багато людей приймали хрещення, вражені його стійкістю.

Традиції та прикмети 15 грудня

В Україні цей день здавна мав спокійний, зосереджений характер. Серед поширених традицій — молитва до святого Єлевтерія за зміцнення віри, душевний спокій і захист родини.

день морозний і ясний — зима буде сухою й тривалою;

падає лапатий сніг — скоро потепліє;

сильний вітер в цей день — наприкінці зими погода буде нестабільною;

домашня худоба поводиться неспокійно — чекайте на заметіль.

Що не можна робити 15 грудня

сваритися і лихословити — конфлікти в цей день можуть мати негативні наслідки у майбутньому;

зловживати алкоголем — днями вас зустріне біда;

займатися важкою фізичною працею без потреби — день краще присвятити духовним справам;

відмовляти у допомозі — це вважається гріхом.

