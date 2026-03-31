Большинство жарит лук неправильно: неочевидные лайфхаки, чтобы он не горел и был золотистым

Узнайте, как правильно жарить золотистый лук и как его карамелизовать

Жареный лук — один из самых используемых ингредиентов в кулинарии. Его добавляют в супы, соусы, мясные и овощные блюда, а также в гарниры. Лук может не только подчеркнуть вкус блюда, но и полностью его испортить, если приготовить неправильно.

Кажется, что поджарить лук очень просто, и отчасти это вправду так. Но у профессиональных повара есть свои неочевидные секреты приготовления этого базового овоща. На странице culinary_academy_ru в Threads поделились проверенными лайфхаками, которые помогут навсегда забыть о подгоревших кусочках и научиться готовить лук правильно.

Как правильно жарить золотистый лук

Чтобы получить тот самый нежный золотистый цвет и аппетитный аромат лука, который подходит к большинству повседневных блюд, стоит изменить подход к процессу жарки и перемешивания.

Поставьте сковороду на средний огонь и хорошо разогрейте растительное масло. Выложите нарезанный лук на сковороду и не трогайте его первые 3–4 минуты. Это позволит луку спокойно и равномерно подрумяниться, образовав правильную текстуру.

Как приготовить карамелизированный лук

Сладкий лук, который по вкусу почти напоминает джем, готовится иначе. Лук нужно выкладывать исключительно на холодную сковороду. Лучше всего для этого подходит сало или смесь растительного и сливочного масел. Затем нужно включить самый слабый огонь и готовить лук около 40 минут. Благодаря медленному томлению природные сахара внутри овоща раскрываются. Лук медленно карамелизуется, становится невероятно сладким, мягким и приобретает глубокий вкус.

Также узнайте, что делать, если бульон на холодец получился мутный. Спасти блюдо поможет одно яйцо.