Більшість смажить цибулю неправильно: неочевидні лайфхаки, щоб вона не горіла і була золотистою

Дізнайтесь, як правильно смажити золотисту цибулю та як її карамелізувати

Смажена цибуля — один із найбільш вживаних інгредієнтів у кулінарії. Її додають у супи, соуси, м’ясні та овочеві страви, а також у гарніри. Цибуля може не лише підкреслити смак страви, а й повністю її зіпсувати, якщо приготувати неправильно.

Здається, що підсмажити цибулю вкрай просто, і частково це дійсно так. Проте професійні кухарі мають свої неочевидні секрети приготування цього базового овочу. На сторінці culinary_academy_ua в Threads поділилися перевіреними лайфхаками, які допоможуть назавжди забути про підгорілі шматочки та навчитися готувати цибулю правильно.

Як правильно смажити золотисту цибулю

Щоб отримати той самий ніжний золотистий колір і апетитний аромат цибулі, який пасує до більшості повсякденних страв, варто змінити підхід до процесу смаження та перемішування.

Поставте сковорідку на середній вогонь та добре розігрійте олію. Викладіть нарізану цибулю на сковорідку і не чіпайте її перші 3–4 хвилини. Це дозволить цибулі спокійно та рівномірно підрум'янитися, утворивши правильну текстуру.

Як приготувати карамелізовану цибулю

Солодка цибуля, яка за смаком майже нагадує джем, готується інакше. Цибулю потрібно викладати виключно на холодну сковорідку. Найкраще для цього підходить сало або суміш олії та вершкового масла. Потім треба увімкнути найслабший вогонь та готувати цибулю близько 40 хвилин. Завдяки повільному томлінню природні цукри всередині овоча розкриваються. Цибуля повільно карамелізується, стає неймовірно солодкою, м'якою та набуває глибокого смаку.

