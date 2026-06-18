Горячее Роналду: женщины нашли себе нового краша на ЧМ-2026 (фото)

Футболист привлек внимание женщин

Женщины выбрали себе нового любимчика на чемпионате мира по футболу-2026. Им неожиданно стал правый вингер сборной Ирака Ибрагим Байеш.

Что нужно знать

Норвегия — обыграла Ирак на ЧМ-2026 — 4:1

Игрок сборной Ирака стал крашем для болельщиц в сети

В Интернете обсуждают красоту футболиста

Женщины в threads считают его красивее, чем знаменитый португалец Криштиану Роналду. Ибрагиму 26 лет, на клубном уровне он выступает в чемпионате ОАЕ за "Аль-Зафру".

В сети восхищены красотой Ибрагима. Особенно женщин поразили глаза спортсмена.

Машинный перевод комментариев

Как выглядит Ибрагим Байеш

Ибрагим Байеш/Фото: instagram.com/ibrahim_baish8

Ибрагим Байеш/Фото: instagram.com/ibrahim_baish8

Ибрагим Байеш/Фото: instagram.com/ibrahim_baish8

Ибрагим Байеш/Фото: instagram.com/ibrahim_baish8

Ибрагим Байеш/Фото: instagram.com/ibrahim_baish8

В первой игре ЧМ-2026 Ирак потерпел сокрушительное поражение от Норвегии (1:4). Видео предоставлено Megogo.

Отметим, одним из крашей ЧМ-2026 стал футболист сборной Ирана. Примечательно, что у него есть брат-близнец, который также играет в футбол.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.