Серіал на фоні – не від нудьги: що насправді стоїть за цією звичкою

Багато людей навіть не помічають, що роблять це вже автоматично

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Чимало людей, тільки-но переступивши поріг дому, насамперед тягнуться до пульта від телевізора або вмикають серіал на ноутбуці. Це може здатися невинною звичкою або способом відпочити, однак психологи припускають, що причини криються набагато глибше.

Докладніше про те, навіщо нам насправді фоновий шум, розповіло видання Okdiario.

За словами фахівців, в моменти повної тиші людина нерідко залишається наодинці зі своїми переживаннями: тривожними думками, внутрішнім діалогом і самотністю. Звуки телевізора створюють відчуття присутності когось поруч і допомагають переключити увагу.

Це може свідчити про емоційне перевантаження

Крім того, після насиченого робочого дня вмикання телевізора асоціюється з можливістю розслабитися, завершити повсякденні справи та перейти до відпочинку. Саме тому багато людей натискають кнопку на пульті майже автоматично, навіть якщо не планують уважно дивитися передачі чи фільми.

Водночас психологи наголошують, що сама по собі ця звичка не є ознакою психологічних проблем. Однак якщо людина зовсім не може перебувати в тиші або постійно потребує стороннього шуму, це може свідчити про труднощі з проживанням власних емоцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що психологи говорять про тих, хто завжди вчасно приходить.