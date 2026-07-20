Эту привычку из СССР многие не замечают, но она до сих пор руководит жизнью: есть ли она у вас (тест)

В конце статьи – тест, который поможет выявить синдром, характерный для людей из СССР.

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"Купила новое платье, но одет на праздник", "Этот сервиз для гостей". Такие фразы можно услышать и сегодня, хотя Советский Союз исчез более трех десятилетий назад. Многие привычки, сложившиеся в СССР, продолжают влиять на поведение людей. Одной из самых стойких советских привычек стала не любовь к хрусталю или хранению пакетов, а убеждение, что жить по-настоящему нужно будет когда-нибудь потом.

Социологи называют одной из характерных черт так называемого "советского человека" постоянное недовольство тем, что "дало жизнь". Человек чувствовал себя обделенным, недооцененным и зависимым от системы. В то же время, он редко верил в собственную способность что-то изменить, поэтому ответственность за свои проблемы перекладывал на государство, начальство или внешние обстоятельства.

Причины такого мировоззрения скрывались в самом устройстве СССР. Государство брало на себя роль "великого отца", который обещал обеспечить работой, жильем и социальными гарантиями, но часто делал это некачественно или недостаточно. В результате люди привыкали зависеть от власти, но в то же время тайком обижались на нее за собственные неудачи.

Такая психология порождала чувство, что настоящая жизнь еще не началась. Надо немного потерпеть, дождаться лучших времен, нового руководителя, более высокой зарплаты или будущего коммунизма. Именно поэтому в СССР сформировалась еще одна характерная привычка – откладывать жизнь на потом.

Новые туфли ждали особого случая, красивый сервиз годами пылился в серванте, а дорогие продукты оставляли на праздники. Повседневная жизнь считалась недостаточно важной для лучших вещей. К этому прилагались страх перед будущим и привычка накапливать вещи "про запас".

Задача людей была строить коммунизм, а не жить в нем/ Педагогический музей Украины

В итоге хроническое недовольство жизнью и синдром отложенной жизни стали двумя сторонами одной медали. Человек не получал удовольствия от настоящего, потому что считал его недостаточно хорошим, но и не пытался активно менять ситуацию, ожидая, что изменения придут извне. Возможно, именно от этой привычки многим труднее всего отказаться даже сегодня.

Тест на советскую привычку откладывать жизнь

"Телеграф" предлагает простой тест, который поможет узнать, есть ли у вас черты так называемого "синдрома отложенной жизни".

1. Вы купили дорогую одежду или обувь. Что вы делаете?

А. Сразу ношу и получаю удовольствие.

Б. Берегу для особого случая.

В. Откладываю, потому что сейчас "не ко времени".

2. Как часто вы думаете, что могли бы жить гораздо лучше?

А. Редко.

Б. Время от времени.

В. Почти постоянно.

3. У вас дома есть вещи, которые жалко выбросить, хотя они годами не используются?

А. Практически нет.

Б. Есть несколько.

В. Много, ведь когда-нибудь могут понадобиться.

4. Что вы делаете, когда что-то не устраивает в вашей жизни?

А. Ищу способы изменить ситуацию.

Б. Жду более благоприятных обстоятельств.

В. Считаю, что все зависит от государства, руководства или других людей.

5. Когда вы слышите об успехах других людей, какое мнение возникает первым?

А. Интересно, как они этого добились.

Б. Им просто повезло.

В. У них были связи или особые условия.

Результаты

Преобладают ответы А

Вы мало склонны к советской модели мышления. Вам важны собственная инициатива и умение ценить настоящее. Вы не откладываете жизнь на потом и не ищете постоянно виновных в своих неудачах.

Преобладают ответы Б

У вас есть отдельные черты синдрома отложенной жизни. Вы склонны ждать идеальных условий и часто откладываете удовольствие на будущее. Впрочем, эти привычки не определяют ваше поведение полностью.

Преобладают ответы В

Возможно вам знакомый феномен, который социологи связывают с наследием Homo sovieticus. Его признаки — недовольство тем, что имеешь, ожидание помощи "сверху", накопление вещей впрок и убеждение, что настоящая жизнь начнется когда-то потом. Парадоксально, но именно это ожидание часто мешает наслаждаться жизнью сегодня.

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