Забудьте о пятнах от ручки на одежде: простой метод уберет чернила без следа

Перед удалением пятен всегда следует проверять этикетку по уходу за одеждой

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Чернила от ручки на одежде или других поверхностях являются одними из самых распространенных и неприятных видов загрязнений. Однако вывести такие пятна можно, следуя определенному алгоритму.

Об этом пишет Diez minutos. Как отмечают эксперты, в борьбе с пятнами от чернил важно действовать как можно быстрее.

Как отстирать чернила с одежды

Сначала промокните пятно белыми бумажными полотенцами, затем обработайте его спиртом.

Для небольших пятен сначала подложите под пятно губку. Для больших пятен налейте спирт в небольшую емкость, погрузите в него загрязненный участок и оставьте на 15 минут. Чернила должны начать растворяться почти мгновенно.

Продолжайте промокать пятно, пока чернила не перестанут выходить из ткани.

Постирайте при максимально допустимой температуре.

Пятно от чернил. Сгенерировано ИИ

Важно: Перед началом проверьте этикетку по уходу за одеждой.

Как убрать чернила с ковра или мебельной ткани

Специалисты по уборке рекомендуют избегать растирания пятна, так как это может привести к дальнейшему проникновению чернил в волокна и их распространению. Вместо этого они советуют аккуратно нанести подходящее средство для удаления чернил или спирт на ткань или ватный шарик и промокнуть пятно.

По мере впитывания меняйте ватные диски на чистые, чтобы не переносить краску обратно на ткань.

Затем промойте пятно холодной водой и обработайте оставшиеся пятна специальным пятновыводителем, всегда следуя инструкциям производителя.

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