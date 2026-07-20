Забудьте о пятнах от ручки на одежде: простой метод уберет чернила без следа
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Перед удалением пятен всегда следует проверять этикетку по уходу за одеждой
Чернила от ручки на одежде или других поверхностях являются одними из самых распространенных и неприятных видов загрязнений. Однако вывести такие пятна можно, следуя определенному алгоритму.
Об этом пишет Diez minutos. Как отмечают эксперты, в борьбе с пятнами от чернил важно действовать как можно быстрее.
Как отстирать чернила с одежды
- Сначала промокните пятно белыми бумажными полотенцами, затем обработайте его спиртом.
- Для небольших пятен сначала подложите под пятно губку. Для больших пятен налейте спирт в небольшую емкость, погрузите в него загрязненный участок и оставьте на 15 минут. Чернила должны начать растворяться почти мгновенно.
- Продолжайте промокать пятно, пока чернила не перестанут выходить из ткани.
- Постирайте при максимально допустимой температуре.
Важно: Перед началом проверьте этикетку по уходу за одеждой.
Как убрать чернила с ковра или мебельной ткани
- Специалисты по уборке рекомендуют избегать растирания пятна, так как это может привести к дальнейшему проникновению чернил в волокна и их распространению. Вместо этого они советуют аккуратно нанести подходящее средство для удаления чернил или спирт на ткань или ватный шарик и промокнуть пятно.
- По мере впитывания меняйте ватные диски на чистые, чтобы не переносить краску обратно на ткань.
- Затем промойте пятно холодной водой и обработайте оставшиеся пятна специальным пятновыводителем, всегда следуя инструкциям производителя.
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