Забудьте про плями від ручки на одязі: простий метод прибере чорнило без сліду
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Перед видаленням плям слід перевіряти етикетку по догляду за одягом
Чорнило від ручки на одязі або інших поверхнях є одним із найпоширеніших і найнеприємніших видів забруднень. Однак вивести такі плями можна, дотримуючись певного алгоритму.
Про це пише Diez minutos. Як зазначають експерти, у боротьбі з плямами від чорнила важливо діяти якнайшвидше.
Як випрати чорнило з одягу
- Спочатку промокніть пляму білими паперовими рушниками, потім обробіть спиртом.
- Для невеликих плям спочатку підкладіть під пляму губку. Для великих плям налийте спирт у невелику ємність, зануріть у нього забруднену ділянку та залиште на 15 хвилин. Чорнило має почати розчинятися майже миттєво.
- Продовжуйте промокати пляму, поки чорнило не перестане виходити з тканини.
- Виперіть за максимально допустимої температури.
Важливо: Перед початком перевірте етикетку для догляду за одягом.
Як прибрати чорнило з килима або меблевої тканини
- Фахівці з прибирання рекомендують уникати розтирання плями, оскільки це може призвести до подальшого проникнення чорнила у волокна та його поширення. Натомість вони радять обережно нанести відповідний засіб для видалення чорнила або спирт на тканину чи ватну кульку та промокнути пляму.
- У міру всмоктування змінюйте ватні диски на чисті, щоб не переносити фарбу назад на тканину.
- Потім промийте пляму холодною водою і обробіть залишки плями спеціальним плямовивідником, завжди дотримуючись інструкцій виробника.
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