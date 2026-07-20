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Забудьте про плями від ручки на одязі: простий метод прибере чорнило без сліду

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Прання одягу
Прання одягу. Фото Згенеровано ШІ

Перед видаленням плям слід перевіряти етикетку по догляду за одягом

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Чорнило від ручки на одязі або інших поверхнях є одним із найпоширеніших і найнеприємніших видів забруднень. Однак вивести такі плями можна, дотримуючись певного алгоритму.

Про це пише Diez minutos. Як зазначають експерти, у боротьбі з плямами від чорнила важливо діяти якнайшвидше.

Як випрати чорнило з одягу

  • Спочатку промокніть пляму білими паперовими рушниками, потім обробіть спиртом.
  • Для невеликих плям спочатку підкладіть під пляму губку. Для великих плям налийте спирт у невелику ємність, зануріть у нього забруднену ділянку та залиште на 15 хвилин. Чорнило має почати розчинятися майже миттєво.
  • Продовжуйте промокати пляму, поки чорнило не перестане виходити з тканини.
  • Виперіть за максимально допустимої температури.
Пляма від чорнила. Згенеровано ІІ

Важливо: Перед початком перевірте етикетку для догляду за одягом.

Як прибрати чорнило з килима або меблевої тканини

  • Фахівці з прибирання рекомендують уникати розтирання плями, оскільки це може призвести до подальшого проникнення чорнила у волокна та його поширення. Натомість вони радять обережно нанести відповідний засіб для видалення чорнила або спирт на тканину чи ватну кульку та промокнути пляму.
  • У міру всмоктування змінюйте ватні диски на чисті, щоб не переносити фарбу назад на тканину.
  • Потім промийте пляму холодною водою і обробіть залишки плями спеціальним плямовивідником, завжди дотримуючись інструкцій виробника.

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Теги:
#Чорнило #Прання #Лайфхак