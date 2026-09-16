Снег может пойти раньше привычного? Какие сюрпризы готовит украинцам осень

Морозы могут прийти раньше, чем кажется

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Зима 2026–2027 годов в Европе может оказаться теплее нормы, но с повышенным количеством осадков. Для Украины это означает довольно нестабильную погоду поздней осенью, а первый снег стоит ожидать не раньше ноября.

Несмотря на глобальное потепление, климатологические ориентиры позволяют дать ориентировочный прогноз, когда украинцам стоит готовиться к первым зимним осадкам. Об этом свидетельствуют свежие данные европейской службы Copernicus.

Когда выпадет первый снег: ориентиры для Украины

Карпаты: В горных районах из-за высотности первые снегопады традиционно ожидаются значительно раньше оставшейся территории страны. На больших высотах снежный покров держится дольше и формируется без задержек.

В 2025 году первый снег в Карпатах выпал в конце августа

Равнинная часть Украины: Наиболее реалистичный срок для первого снега — ноябрь . Однако первые осадки, скорее всего, будут кратковременными и быстро растают.

. Однако первые осадки, скорее всего, будут кратковременными и быстро растают. Киев: По данным начальницы отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елены Донич, средняя климатическая дата первого снега в столице приходится на 12 ноября.

Почему первый снег больше не означает начало зимы

Украинские ученые С. Пясецкая и О. Щеглов в своем исследовании 2024 года зафиксировали четкий тренд: на протяжении последних десятилетий количество дней со снежным покровом в Украине неуклонно сокращается. Это касается даже горных районов. Заметнее всего это именно в ноябре и марте.

Главная причина — физика атмосферных процессов. Украина во время смены сезонов постоянно оказывается на границе теплых и холодных воздушных масс. Чтобы снег не просто выпал, а образовал устойчивый покров, температура воздуха и почвы должна стабильно оставаться ниже нуля. Сейчас же метеорологи чаще прогнозируют цепочку: дождь → мокрый снег → снег → оттепель. Поэтому даже если в ноябре на равнинной территории страны выпадет снег, то ждать долгих сугробов сразу не стоит.

Когда в Киев придет первый снег. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Что такое Супер Эль-Ниньо

Отметим, аномальный Эль-Ниньо внес свои коррективы на погоду в Украине. Из-за этого дата появления первого снега в 2026 году смещается на более поздний срок.