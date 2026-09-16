Сніг може піти раніше ніж зазвичай? Які сюрпризи готує українцям осінь

Морози можуть прийти раніше, ніж здається

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Зима 2026–2027 років у Європі може виявитися теплішою за норму, але з підвищеною кількістю опадів. Для України це означає досить нестабільну погоду пізньої осені, а на перший сніг варто очікувати не раніше листопада.

Попри глобальне потепління, кліматологічні орієнтири дозволяють дати орієнтовний прогноз, коли українцям варто готуватись до перших зимових опадів. Про це свідчать нові дані європейської служби Copernicus.

Коли випаде перший сніг: орієнтири для України

Карпати: У гірських районах через висотність перші снігопади традиційно очікуються значно раніше ніж на решті території країни. На висотах сніговий покрив тримається довше і формується без затримок.

У 2025 році перший сніг у Карпатах випав наприкінці серпня

Рівнинна частина України: Найбільш реалістичний термін для першого снігу – листопад . Однак перші опади, швидше за все, будуть короткочасними та швидко розтануть.

. Однак перші опади, швидше за все, будуть короткочасними та швидко розтануть. Київ: За даними начальниці відділу кліматології у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олени Доніч, середня кліматична дата першого снігу у столиці припадає на 12 листопада.

Чому перший сніг більше не означає початок зими

Українські вчені С. П’ясецька та О. Щеглов у своєму дослідженні 2024 року зафіксували чіткий тренд: протягом останніх десятиліть кількість днів зі сніговим покривом в Україні неухильно скорочується. Це стосується навіть гірських районів. Найпомітніше це саме в листопаді та березні.

Головна причина – фізика атмосферних процесів. Україна під час зміни сезонів постійно опиняється на межі теплих та холодних повітряних мас. Щоб сніг не просто випав, а утворив стійкий покрив, температура повітря та ґрунту має стабільно залишатися нижче нуля. Зараз метеорологи частіше прогнозують ланцюжок: дощ → мокрий сніг → сніг → відлига. Тому навіть якщо в листопаді на рівнинній території країни випаде сніг, то чекати на довгі кучугури відразу не варто.

Коли до Києва прийде перший сніг. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Що таке Супер Ель-Ніньо

Зазначимо, аномальний Ель-Ніньйо зробив свої корективи на погоду в Україні. Через це дата появи першого снігу у 2026 році зміщується на пізніший термін.