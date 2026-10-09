Российский "шахед" убил человека в Ивано-Франковске. Что известно об этом оружии

Военные инженеры уже нашли эффективные методы противодействия реактивным беспилотникам врага

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Россияне атаковали Ивано-Франковск, погиб человек. Удар был нанесен реактивным "шахедом".

Как сообщили в ГСЧС, в результате удара загорелось здание, а также сухая трава и кустарники на открытой территории. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что удар был нанесен "шахедом", мониторинговые группы писали, что он был реактивным.

Последствия прилета. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Фото: ГСЧС

Сколько способны пролететь реактивные "шахеды" и откуда их чаще всего запускают

Беспилотники Shahed-238/"Герань-3" способны преодолеть расстояние примерно в 1 000–2 000 кв. км. Реактивные версии Shahed, которыми Россия сейчас активно атакует Украину, по открытым данным могут пролетать такое же расстояние.

Скорость реактивного дрона значительно выше, чем у классического Shahed. В зависимости от модификации она составляет примерно 300-600 км/ч. Поэтому они являются очень сложными целями для ПВО.

Россия запускает ударные дроны из нескольких регионов РФ, оккупированного Крыма и захваченных территорий Украины. В частности часто враг совершает пуски из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ, побережье Азовского моря).

Сколько должен пролететь в Франковск "шахед", запущенный из Курской области

В Орловской области враг развернул большие логистические хабы и специализированные площадки (дронопорты) для запуска и хранения беспилотников. Часто россияне совершают пуски из своих граничащих с Украиной регионов: Брянская и Курская области, Ростовская и Смоленская области. А также с территории оккупированного Крыма и других захваченных частей Украины.

Сколько должен пролететь в Франковск "шахед", запущенный из оккупированной Донетчины

Напомним, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", герой Украины Юрий Федоренко рассказал "Телеграфу", что украинские военные инженеры уже нашли эффективные методы противодействия реактивным "Шахедам" и активно их тестируют.