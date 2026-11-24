По акции можно сэкономить 39,40 грн, если взять по банке каждого салата

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

24 ноября в "АТБ" завершается акция на два консервированных салата De Luxe Foods & Goods Selected. Салат с тунцом по-мексикански стоит 59,90 грн, а тунец с овощами в соусе – 58,50 грн.

"Телеграф" рассказывал об акциях в "АТБ", действующих до 24 ноября. Оба салата продают в банках по 165 г.

Больше читайте в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%"

На салат с тунцом по-мексикански действует скидка 25%: обычная цена – 79,90 грн, поэтому на одной банке можно сэкономить 20 грн. Тунец с овощами в соусе продают со скидкой 24%: без акции банка стоит 77,90 грн, а экономия составляет 19,40 грн.

Читайте также: Проверили самые дешевые крабовые палочки из "АТБ" и "Сильпо": где есть запрещенная в ЕС добавка

На салат с тунцом по-мексикански действует скидка 25%, а на тунец с овощами – 24%

Если взять по одной банке каждого салата, покупка обойдется в 118,40 грн вместо 157,80 грн.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", минус 170 грн на килограмме: в "АТБ" завершается акция на популярные конфеты.