Меньше тысячи в сутки: в Одессе доступны бюджетные апартаменты в шаге от моря

Соотносили показатели "цена-качество"

В начале июня в Одессе официально открыли начало пляжного сезона, заработала первая зона для купания — пляж "Калетон". Ожидаемо, многих украинцев интересует, какие сейчас цены на аренду жилья в городе, чтобы отдохнуть пару дней на морском побережье.

Телеграф нашел для вас наиболее выгодные варианты аренды жилья в Одессе, расположенного на береговой линии. Чтобы отдых получился хорошим и не сильно ударил по карману, обратите внимание на нашу подборку. Предложения искали на сайте Booking.com.

Адрес: Французский бульвар, 22

ТОП среди предложений в соотношении "цена-качество" занял Smart Hostel. За койко-место в 8-местном общем номере (общежиточного типа) для лиц обоих полов, просят всего 500 грн за двое суток.

Конечно, этот вариант вряд ли подойдет для семейной пары с ребенком, но для компании друзей, решивших махнуть на несколько дней в Одессу — предложение должно быть интересным.

Номер хостела

Номер хостела

Также хостел предлагает двухместный номер с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями и общей ванной комнатой. Такой будет стоить 1600 грн за две ночи, то есть 800 грн в сутки. Отдельное преимущество хостела – он расположен на цокольном этаже пятиэтажки.

Двухместный номер с 1 двуспальной кроватью или 2 односпальными кроватями

"Суперовое размещение на цокольном этаже. В условиях тревог это было самое главное условие избрания места жительства", — пишут в комментариях отдыхающие.

Среди удобств стоит отметить ресторан, совместный лаунж и круглосуточную стойку регистрации, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Хостел расположен в 14 мин. ходьбы от достопримечательности "Пляж Дельфин" и в 2,7 км от достопримечательности "Пляж на Малом Фонтане".

Расположение Smart Hostel

Адрес: Гагаринское Плато, 5а/2

В Horizon Hotel можно остаться на отдых и вместе с семьей, и вместе с друзьями. За двухместный номер без балкона просят 1200 грн за двое суток. Номер опциональный, можно выбрать 2 односпальные кровати или 1 широкую двуспальную кровать. Апартаменты с видом на море – дороже – 2 400 за двое суток.

Двухместный номер

Ванная комната у кодного номера своя

На странице отеля указано, что "Горизонт" отличается морским видом и детской игровой площадкой. Во всех номерах есть собственная ванная комната, а из окон открывается вид на море. Во всех помещениях отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Что касается расположения гостиницы, то здание находится в 4,1 км от стадиона "Спартак" и в 5 км от стадиона "Черноморец". Расстояние до международного аэропорта Одессы составляет 7 км.

Адрес: Штилевая улица, 1

Апартаменты "Морской бриз" находятся в 2,2 км от достопримечательности "Пляж Крыжановка", для удобства гостей гостиная с телевизором с плоским экраном. Достопримечательности "Пляж Лузановка" — 5 мин ходьбы.

За апартаменты с 1 спальней просят 1400 грн за двое суток. Если же заселяетесь втроем, то 1610 грн. "Морской бриз" это квартира с собственной кухней и ванной.

Апартаменты с кондиционером состоят из спальни и полностью оборудованной кухни. Из этого дома с доступом на террасу открывается красивый вид на город. К распоряжению гостей постельное белье и полотенца.

Апартаменты "Морской бриз" расположены в 13 км от достопримечательности "Железнодорожный вокзал Одессы". Ближайший аэропорт к морскому бризу – Международный аэропорт "Одесса", расположенный в 16 км.

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