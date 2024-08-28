Выключают без предупреждения: почему не действуют графики отключений света в Одессе 28 августа

Также запланированы ремонтные работы на электросетях

После одной из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру 26 августа, в Украину вернулись жесткие графики отключений света. В среду в некоторых регионах, включая Одессу и область, кроме почасовых графиков введены экстренные отключения, продолжительность которых неясна.

"Друзья, получили команду от Укрэнерго о введении экстренных отключений. В связи с этим графики отключений пока не действуют, и свет может быть отключен без предупреждения. Продолжительность экстренных отключений пока неизвестна. Следите за обновлениями на нашей странице", — сообщили в ДТЭК. "Одесские электросети".

Таким образом, графики отключений света в Одессе на 28 августа, обнародованные ранее, утром отменены. Узнать актуальную ситуацию с отключениями можно на сайте ДТЭК Одесские электросети по ссылке.

Возврат к предыдущим графикам должен произойти после отмены экстренных отключений. Планировалось, что 28 августа в Одесской области в течение суток будут отключаться по две группы потребителей. Кроме того, в Одессе запланированы ремонтные работы на электросетях по следующим адресам:

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине улучшится ситуация с электроснабжением. Энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев считает, что в определенных условиях будет даже избыток генерации.