Света не будет 4 часа подряд: как будут действовать графики отключений в Днепре 28 августа
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Есть вероятность введения экстренных отключений
Из-за масштабных обстрелов россиянами энергосистемы Украины в среду, 28 августа, в Днепре и области снова будут вводить в действие графики отключения электричества. В течение всех суток будут применять две очереди отключений.
Об этом сообщается на страницах " ДТЭК Днепровские электросети " и ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК ".
Также существует вероятность применения светло-серых графиков отключений, если ситуация в энергосистеме ухудшится. Кроме того, в течение дня есть вероятность введения аварийных графиков отключения ( такая ситуация сейчас в Киеве и Киевской области, на Одесщине и Донетчине).
Графики отключения электроэнергии от ДТЭК таковы:
1 группа:
- с 00:00+- до 02:00+-
- с 07:00+- до 11:00+-
- с 16:00+- до 20:00+-
2 группа
- с 00:00+- до 02:00+-
- с 07:00+- до 11:00+-
- с 16:00+- до 20:00+-
3 группа
- с 01:00+- до 05:00+-
- с 10:00+- до 14:00+-
- с 19:00+- до 23:00+-
4 группа
- с 01:00+- до 05:00+-
- с 10:00+- до 14:00+-
- с 19:00+- до 23:00+-
5 группа
- с 04:00+- до 08:00+-
- с 13:00+- до 17:00+-
- с 22:00+- до 24:00+-
6 группа
- с 04:00+- до 08:00+-
- с 13:00+- до 17:00+-
- с 22:00+- до 24:00+-
Таким образом, графики 28 августа не столь жесткие, как накануне. Ранее в Днепре выключали по три-четыре группы, или вовсе вводили аварийные отключения.
Ранее "Телеграф" писал о приложениях, которые помогут при выключении света. Они показывают графики, оповещения и т.д.