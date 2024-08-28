Света не будет 4 часа подряд: как будут действовать графики отключений в Днепре 28 августа

Есть вероятность введения экстренных отключений

Из-за масштабных обстрелов россиянами энергосистемы Украины в среду, 28 августа, в Днепре и области снова будут вводить в действие графики отключения электричества. В течение всех суток будут применять две очереди отключений.

Об этом сообщается на страницах " ДТЭК Днепровские электросети " и ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК ".

Также существует вероятность применения светло-серых графиков отключений, если ситуация в энергосистеме ухудшится. Кроме того, в течение дня есть вероятность введения аварийных графиков отключения ( такая ситуация сейчас в Киеве и Киевской области, на Одесщине и Донетчине).

Графики отключения электроэнергии от ДТЭК таковы:

1 группа:

с 00:00+- до 02:00+-

с 07:00+- до 11:00+-

с 16:00+- до 20:00+-

2 группа

с 00:00+- до 02:00+-

с 07:00+- до 11:00+-

с 16:00+- до 20:00+-

3 группа

с 01:00+- до 05:00+-

с 10:00+- до 14:00+-

с 19:00+- до 23:00+-

4 группа

с 01:00+- до 05:00+-

с 10:00+- до 14:00+-

с 19:00+- до 23:00+-

5 группа

с 04:00+- до 08:00+-

с 13:00+- до 17:00+-

с 22:00+- до 24:00+-

6 группа

с 04:00+- до 08:00+-

с 13:00+- до 17:00+-

с 22:00+- до 24:00+-

Таким образом, графики 28 августа не столь жесткие, как накануне. Ранее в Днепре выключали по три-четыре группы, или вовсе вводили аварийные отключения.

Ранее "Телеграф" писал о приложениях, которые помогут при выключении света. Они показывают графики, оповещения и т.д.