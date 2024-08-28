Графики не действуют: в этих областях введены экстренные отключения света

Энергетики работают, чтобы вернуть электроэнергию в каждый дом

В среду, 28 августа, в Киеве, Киевской, Одесской и Донецкой областях были введены аварийные отключения света. Причиной тому является сложная ситуация в энергосистеме после масштабного обстрела РФ.

Об этом сообщается в телеграмм-канале ДТЭК.

"Киев, Киевская, Одесская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", – говорится в заявлении ДТЭК.

Там обратили внимание потребителей на то, что во время экстренных отключений света графики не действуют.

"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", – добавили в компании.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые граждане жалуются, что у них есть электроснабжение всего полтора часа за весь дневной период. В компании Yasno объяснили, почему так происходит. Кроме этого, в среду, 28 августа, во всех регионах Украины будут применяться графики отключения света. Одновременно будут отключать две очереди. Украинцев просят бережливо тратить электричество, когда есть свет.