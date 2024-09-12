Как в Одессе будут действовать графики отключения света 12 сентября

Следует экономить свет и пользоваться мощными электроприборами в дневные часы

Энергетическая ситуация в Украине остается сложной из-за российских атак на объекты критической инфраструктуры. В этой связи, в Одессе, как и в других областях Украины будут действовать графики отключения света.

В Одессе и области применяют графики почасовых отключений в соответствии с распоряжением Укрэнерго. "Телеграф" расскажет, как они будут действовать.

Обратите внимание! В Одессе не планировалось вводить графики отключения электроэнергии 12 сентября. Укрэнерго после ночной атаки РФ принял решение ввести стабилизационные отключения.

"По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 будет применена одна очередь отключений", – сообщили в ДТЭК.

Также следует экономить свет и пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Как узнать, когда в Одессе не будет света

Если вы хотите узнать, есть ли сейчас по Вашему адресу аварийные или плановые отключения, или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений (ГПО), это можно сделать на сайте ДТЭК. Для этого нужно только указать свой адрес в соответствующих окошечках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что этой зимой отключения электроэнергии в домах украинцев практически неизбежны. Даже если российские оккупанты не будут устраивать новые масштабные атаки, холодная погода не позволит обойтись без введения ограничений. Детальнее об этом читайте по ссылке.