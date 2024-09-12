Киевляне снова без электричества: кому и на сколько отключат свет

Украинцам еще раз напомнили, что нельзя включать сразу все приборы после того, как дома появляется свет, особенно мощные

В четверг, 12 сентября, в Киеве и четырех областях Украины снова вводят стабилизационные отключения электроэнергии. Графики начнут действовать с 13:00 до 23:00.

Об этом сообщает ДТЭК. Подробная информация появилась в Telegram.

"Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: переходим к стабилизационным отключениям. По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений", — сообщили в ДТЭК.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина введения ограничений – снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

Украинцам еще раз напомнили, что нельзя включать сразу все приборы после того, как дома появляется свет, особенно мощные.

Как и прежде, потребителей электроэнергии разделены на 6 очередей. Жители столицы могут ознакомиться с графиком почасовых отключений на сайтах YASNO и ДТЭК.

Жители Киевской области могут посмотреть графики на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети". Для этого надо ввести свой адрес в соответствующих полях, перейдя по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подборке приложений, которые помогут во время отключений. А также на сколько часов украинцам будут отключать свет этой зимой