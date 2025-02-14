Укр

Решил проверить работу ПВО? Над Украиной заметили "наглый" самолет из Москвы (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Над Украиной пролетел пассажирский самолет Новость обновлена 14 февраля 2025, 09:48
Над Украиной пролетел пассажирский самолет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Борт направлялся в Египет

В небе над Украиной продолжают фиксировать странные пассажирские самолеты. На этот раз речь идет о российском борте, направлявшемся в Египет.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Отмечается, что 8 февраля рейс NE603/NMA603, следуя из России, мог пересечь закрытое воздушное пространство.

По данным карты полета, с утра борт Airbus A320-214 якобы залетел на территорию западных областей Украины. Он пролетел почти над Львовом. Самолет рейса NE603/NMA603 в 9:48 вылетел из Москвы и в 13:46 приземлился в египетском городе Хургада.

В среднем полет борта длился почти 5 часов, за которые он должен был облететь Украину, однако у западных территорий все же, вероятно, нарушил закрытое воздушное пространство.

Заметим, что воздушное пространство над Украиной закрыто с начала российского полномасштабного вторжения. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют полет пассажирских самолетов над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что два загадочных пассажирских самолета заметили над Украиной. Они якобы пересекли всю страну, пролетев над Киевской областью, Донбассом и Днепром.

Теги:
#Украина #Самолет #ПВО #Российский самолет