Одно деревце за 2 тысячи? В Одессе на покупку саженцев потратят космические деньги

Планируют купить почти 1,5 тысячи саженцев

В Одессе в 2025 году хотят потратить 3 млн грн на закупку деревьев для озеленения города. Такой тендер был объявлен в феврале текущего года на четвертый год полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные портала prozorro.gov.ua. Отмечается, что заказчиком выступает коммунальное предприятие "Міськзелентрест".

Тендер на закупку саженцев был объявлен 25 февраля, дата его принятия 5 марта. Текущая сумма составляет 3 млн грн, однако была возможность ее снижения на 15 тысяч грн.

Какие деревья хотят накупить в Одессе на 3 млн

Робиния обыкновенная (акация белая) – 500 шт;

Клен-явор – 300 шт;

Ясень обычный – 300 шт;

Софора японская – 300 шт;

Платан восточный – 50 шт;

Липа крымская – 10 шт;

Катальпа бегнониевидная — 30 шт.

Общее количество саженцев составило – 1 490 деревьев. Учитывая заложенную сумму на закупку, получается, что средняя стоимость одного дерева составляет около 2 тысяч грн.

Заметим, что в тендере участвовало два поставщика и выиграл тот, кто предложил 2 995 000 грн. А первый вариант с суммой в 2 160 000 грн не выбрали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе на ремонт "убитого" жилого дома потратят космические деньги.