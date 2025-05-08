Море без контроля? В Одессе готовятся открыть десятки пляжей, но есть большое "но"

Точки забора воды для исследования являются выборочными с учетом эпидемиологического значения и не охватывают все пляжи

В ближайшее время в Одессе планируют открыть порядка 40 пляжей, однако о состоянии морской воды в городе и области пока информации нет. В течение ближайших месяцев его будут проверять.

Об этом "Телеграфу" стало известно из ответа Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства охраны здоровья Украины на соответствующий запрос о состоянии воды.

Согласно плану мониторинговых исследований объектов окружающей среды в Одесской области на 2025 год, лабораторные исследования морской воды будут проводить в период с мая по сентябрь. Потому у ведомства в настоящее время нет возможности дать ответ о текущем состоянии воды.

"Точки забора (пляжи) являются выборочными с учетом эпидемиологического значения и не охватывают все пляжи", — говорится в материале.

Если вдруг на одном из пляжей будут зафиксированы нестандартные результаты исследования, об этом сообщат местным властям. При этом остается неясным, будет ли закрыт пляж для посещения после такого вердикта.

Пляжи в Одессе

В Одессе готовятся к открытию летнего оздоровительного сезона. В городе хотят открыть в два раза больше пляжей, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире национального телемарафона.

"В тому году пляжей было открыто около 20. Я бы хотел, чтобы их было как можно больше, ведь люди все равно идут к морю. И когда пляж протестирован и проинспектирован, мы тогда понимаем, что люди в безопасности", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, безопасно ли Черное море после экокатастрофы, которая случилась в декабре 2024 с разливом более 4300 тонн нефтепродуктов в Керченском проливе в результате аварии российских танкеров. Это привело к загрязнению значительной части акватории Черного моря.