Море без контролю? В Одесі готуються відкрити десятки пляжів, але є велике "але"

Точки забору води для дослідження є вибірковими з урахуванням епідеміологічного значення та не охоплюють усі пляжі

Найближчим часом в Одесі планують відкрити близько 40 пляжів, проте про стан морської води в місті та області поки що інформації немає. Протягом найближчих місяців його перевірятимуть.

Про це "Телеграфу" стало відомо з відповіді Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України на відповідний запит про стан води.

Згідно з планом моніторингових досліджень об’єктів довкілля в Одеській області на 2025 рік, лабораторні дослідження морської води проводитимуться у період із травня до вересня. Тому відомство нині не має можливості дати відповідь про поточний стан води.

"Точки відбору (пляжі) є вибірковими з урахуванням епідеміологічного значення і не охоплюють усіх пляжів", — йдеться у матеріалі.

Якщо раптом на одному з пляжів буде зафіксовано нестандартні результати дослідження, про це повідомлять місцеву владу. При цьому залишається незрозумілим, чи буде закрито пляж для відвідування після такого вердикту.

Пляжі в Одесі

В Одесі готуються до відкриття літнього сезону оздоровлення. У місті хочуть відкрити вдвічі більше пляжів, ніж минулого року. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону.

"Того року пляжів було відкрито близько 20. Я хотів би, щоб їх було якнайбільше, адже люди все одно йдуть до моря. І коли пляж протестований і проінспектований, ми тоді розуміємо, що люди в безпеці", — підкреслив глава ОВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи безпечне Чорне море після екокатастрофи, яка трапилася у грудні 2024 року з розливом понад 4300 тонн нафтопродуктів у Керченській протоці внаслідок аварії російських танкерів. Це спричинило забруднення значної частини акваторії Чорного моря.