Акцент на безпеці: скільки пляжів відкриють в Одесі цього року

За безпекою кожного відкритого пляжу ретельно стежать

В Одесі готуються до відкриття літнього сезону оздоровлення. У місті хочуть відкрити вдвічі більше пляжів, ніж минулого року.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону. За його словами, зараз і бізнес, і комунальники, і місцева влада роблять все для відкриття сезону.

"Це перевірка на безпеку — має бути укриття, має бути підготовлено такі місця, щоб люди були у безпеці. Ви знаєте, що Одесі стоїть з боку моря на передовій у цьому плані й все, що летить, летить через наш регіон. Тому безпека це дуже важливо. Але ми не можемо не дати людям можливість оздоровитися", — каже Кіпер.

Він наголосив, що під час війни багато людей перебувають у стресі, а море та пляж — це одні з тих моментів, коли вони можуть отримати позитивні емоції, побувати на сонці та оздоровитись.

"Того року пляжів було відкрито близько 20. Я хотів би, щоб їх було якнайбільше, адже люди все одно йдуть до моря. І коли пляж протестований і проінспектований, ми тоді розуміємо, що люди в безпеці", — підкреслив глава ОВА.

Цього року, за його словами, буде не 20, як у минулому, а вже 40 пляжів. Коли всі вони відповідатимуть за нормами, тоді з військовим командуванням підписується указ про їх відкриття.

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