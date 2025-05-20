Люди убегали через окна. В Кривом Роге горит больница (видео)

Людей выводили через окна

В Кривом Роге произошел пожар в инфекционной больнице. Людей оперативно вывели из помещения, некоторые пациенты были вынуждены спасаться через окна на 2 этаже здания.

По информации местного издания "Свои", огонь охватил здание инфекционной больницы. На месте происшествия работают спасатели — они помогали пострадавшим покинуть опасную зону.

Очевидцы зафиксировали на видео, как люди покидали помещение через окна. "Тяжелее всего — это лежащим", — рассказывают пациенты инфекционной больницы об эвакуации во время пожара.

Очевидцы предполагают, что причиной возгорания мог стать окурок, который кто-то бросил в палате. Впрочем, информация не подтверждена. Согласно имеющейся информации, всех пациентов, среди которых были и дети, удалось вывести из здания. Есть ли пострадавшие среди пациентов или медперсонала, пока неизвестно.

Пока официальной информации от ГСЧС нет, редакция ожидает комментария от спасателей.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве загорелся масштабный пожар. Все вокруг в горящем черном дыме. Возгорание могло произойти в пиццерии.