Дороже, чем на топ-курортах мира. Цены на отдых в Одессе впечатляют

Дешевле будет отдохнуть в Барселоне или на Крите

Отдых в Одессе летом 2025 года может быть дороже, чем на самых топовых мировых курортах. В некоторых апартаментах Одессы цены за неделю далеко превышают стоимость недели в отеле в Испании или Греции.

На популярном сайте по бронированию отелей есть предложения недельного отдыха в Одессе за 210 тысяч гривен. За эти деньги в распоряжении гостей будут апартаменты в 130 квадратных метров – две спальни и гостиная.

Есть немного более низкое ценовое предложение. В другом отеле за апартаменты такого же метража с тремя спальнями и гостиной просят "всего" 125 тысяч гривен в неделю. Есть апартаменты с тремя спальнями за 112 тысяч гривен и 106 тысяч гривен за семь дней.

Отдых на зарубежных курортах дешевле

Это удивляет, но в Испании, в Греции и Дубае неделя отдыха обойдется в гораздо меньшую сумму. Конечно, это будут значительно меньшие по площади варианты, но люди приезжают на море не для того, чтобы сидеть в номере или апартаментах.

Так, апартаменты в Барселоне с двумя спальнями и гостиной обойдутся в 59 384 гривны. Правда, они будут скромнее по размерам — 52 квадратных метра. Есть предложение отеля в Барселоне за 39 219 гривен за семь дней.

В Греции на Крите недельный отдых стоит около 40 тысяч гривен. За семь дней в суперлюксе с видом на море просят 44 080 гривен. Неделя на вилле обойдется в 40 641 гривну.

В ОАЭ отдых по сравнению с Одессой вообще дешевый — около 20 тысяч гривен за неделю. Апартаменты в Дубае с одной спальней – 21 383 гривны, номер-студия – 20 470.

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