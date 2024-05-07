Не доверяет никому? На фото Путина по "инаугурации" заметили интересный интимный момент
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Этот момент вызвал множество вопросов
Во время "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина была замечена одна странная интимная деталь. Она вызвала множество вопросов.
О ней рассказала украинская журналистка Татьяна Высоцкая. Этой интимной деталью являются его ногти.
"Я обратила внимание на отвратительный нюанс: его руку на конституции РФ, с ногтями разной длины", — говорит Высоцкая.
По её мнению, объяснить это можно бы было, например, не доверием к своему окружению. Дескать диктатор сам себе делает маникюр. Однако, тут же подмечает журналистка, с другими процедурам такими как стрижка и уколы ботокса таких странностей не было замечено.
В связи с этим Высоцкая задается множеством вопросов:
"Так что, косметологи недосмотрели? Или что за небрежность к гигиене? А может, это был двойник? Ибо настоящий боялся покушения при принятии присяги? И вообще, существует ли настоящий?".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путина нельзя считать легитимным и демократически избранным президентом поскольку "выборы" проходили с множественными нарушениями, а также на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, этот процесс проходил со множественными фальсификациями. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может.