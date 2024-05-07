Укр

Не доверяет никому? На фото Путина по "инаугурации" заметили интересный интимный момент

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Путин Новость обновлена 07 мая 2024, 18:34
Владимир Путин

Этот момент вызвал множество вопросов

Во время "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина была замечена одна странная интимная деталь. Она вызвала множество вопросов.

О ней рассказала украинская журналистка Татьяна Высоцкая. Этой интимной деталью являются его ногти.

"Я обратила внимание на отвратительный нюанс: его руку на конституции РФ, с ногтями разной длины", — говорит Высоцкая.

По её мнению, объяснить это можно бы было, например, не доверием к своему окружению. Дескать диктатор сам себе делает маникюр. Однако, тут же подмечает журналистка, с другими процедурам такими как стрижка и уколы ботокса таких странностей не было замечено.

В связи с этим Высоцкая задается множеством вопросов:

"Так что, косметологи недосмотрели? Или что за небрежность к гигиене? А может, это был двойник? Ибо настоящий боялся покушения при принятии присяги? И вообще, существует ли настоящий?".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путина нельзя считать легитимным и демократически избранным президентом поскольку "выборы" проходили с множественными нарушениями, а также на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, этот процесс проходил со множественными фальсификациями. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может.

Теги:
#Россия #Президент #Владимир Путин