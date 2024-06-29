Когда Украина и Чехия подпишут соглашение о безопасности: Прага назвала сроки

Украина и Чехия сейчас обсуждают текст соглашения о безопасности

Украина и Чехия подпишут соглашение о безопасности уже после саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля. До саммита обе страны должны окончательно завершить переговоры по тексту соглашения и согласовать все нюансы.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, 27 июня он договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, чтобы завершить переговоры к началу саммита НАТО.

Впрочем, подписывать соглашение лидеры двух государств будут уже на другом мероприятии. Подписание планируется провести во время саммита Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля, где будут присутствовать как Зеленский, так и Фиал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинцы отреагировали на соглашение о безопасности между США и Украиной. Они озабочены тем фактом, что Конгресс не будет ратифицировать документ.

В четверг, 13 июня, после подписания исторического соглашения о безопасности между США и Украиной президенты обоих государств, Джо Байден и Владимир Зеленский выступили на совместной пресс-конференции. "Телеграф" собрал для вас главные тезисы, звучавшие во время брифинга.

В ходе своего визита в Италию, в рамках саммита "Большой семерки", президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Таким образом Япония стала 16 страной, подписавшей важный документ, предыдущей была Норвегия.