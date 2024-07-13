Зеленский на следующей неделе посетит две важные европейские страны: что об этом известно

Зеленский посетит важное политическое мероприятие в Британии и проведет переговоры в Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить две европейские страны – Великобританию и Ирландию, хороших украинских партнеров. В Британии Зеленский выступит в Бленхеймском дворце на мероприятии, где будет обсуждаться Украина, безопасность Европы и демократии.

Об этом сообщает британская газета The Guardian. Издание отмечает, что Зеленский уже общался с новым премьером Британии Киром Стармером во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Однако сейчас Зеленскому будет возможность встретиться с новым правительством Британии в широком составе. Впрочем, эта встреча не несет ничего плохого, поскольку лейбористы находятся на проукраинских позициях и готовы подтвердить постоянную поддержку Украины со стороны Лондона. Сейчас, по данным издания, существует вероятность 90%, еще Зеленский будет на мероприятии.

Визит в Ирландию будет следующим, Зеленский проведет в стране встречу с ирландским премьером Саймоном Гаррисом. Ирландия оказывает Украине исключительно нелетальную помощь, главные пункты которой – участие в разминировании и содействии в усилиях Украины вернуть около 20 тысяч украинских детей, которых похитили российские террористы и их белорусские приспешники.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Среди прочего обсудили 100-летнее соглашение между странами.