Зеленского очень разочаровали переговоры с Байденом: СМИ объяснили причину

Решение Байдена не окончательное и может измениться, однако до снятия ограничений еще очень далеко

Президент Украины Владимир Зеленский был очень разочарован переговорами с президентом США Джозефом Байденом. Украинский президент разочаровал отказ Байдена снять ограничения на удары оружием США по России.

Об этом пишет издание Politico. Зеленский в конце разговора с Байденом откровенно сказал, что он разочарован, однако Байден заявил, что нужно дальше продолжать разговор.

Хотя анонимные источники издания сказали, что решение Байдена не является окончательным и может измениться, однако до снятия ограничений еще очень далеко. Именно поэтому президент Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак крайне разочаровались в Байдене и США после этого разговора.

"Ощущение всегда одно и то же: ограничения в конце концов снимут, но сначала кто-то должен умереть. Кажется, что уничтожения детской больницы недостаточно", – сказал анонимный источник.

Как сообщалось ранее, в Госдепе США рассказали "Телеграфу", как отреагирует Вашингтон на обстрелы киевской больницы "Охматдет" и удары по другим гражданским объектам в Украине.

Кстати, именно сейчас США ведут переговоры с Украиной о разрешении на нанесение ударов по территории России американским оружием. Это могло бы позволить оградить украинскую территорию от российского воздушного террора.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США снимут все ограничения на удары по территории РФ, что позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает, чтобы получить разрешение от США наносить удары по аэродромам на территории РФ.