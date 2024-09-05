Бізнесмен, голова ОДА, спортсмен. Що відомо про нового голову Мінагрополітики

Він замінить на цій посаді в.о. Тараса Висоцького

Зміни посадовців в уряді тривають. Новим міністром аграрної політики та продовольства має стати Віталій Коваль. 5 вересня Рада вже проголосувала за його відставку з посту очільника Фонду держмайна.

Віталій Коваль у великій політиці з 2019 року, коли він був призначений головою Рівненської ОДА. "Телеграф" розповідає про політика детальніше:

Біографія

Віталію Ковалю 43 роки, він з міста Березне Рівненської області. Його батько Станіслав Коваль – заслужений тренер, на честь якого на Рівненщині проводиться щорічний турнір.

У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа (магістр). У 2017 році здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі УКУ.

Одружений. Виховує двох доньок.

Кар’єра

До потрапляння в політику Коваль був банкіром та бізнесменом. Так, у 2006-2019 очолював і був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако". У 2004–2006 роках працював у кредитному департаменті "Укргазбанку".

У 2019 році призначений на посаду голови Рівненської ОДА, з 24 лютого 2022 року — голова Рівненської ОВА відповідно.

У 2023 році призначений на посаду голови Фонду держмайна (ФДМУ). На посаді голови Фонду держмайна Коваль замінив Рустема Умєрова.

Кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби. Очолює обласну федерацію греко-римської боротьби.

Член Національного олімпійського комітету України. Перший віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби України. Віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мінкультом керуватиме однокурсник Андрія Єрмака Микола Точицький.