Бізнесмен, голова ОДА, спортсмен. Що відомо про нового голову Мінагрополітики
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Він замінить на цій посаді в.о. Тараса Висоцького
Зміни посадовців в уряді тривають. Новим міністром аграрної політики та продовольства має стати Віталій Коваль. 5 вересня Рада вже проголосувала за його відставку з посту очільника Фонду держмайна.
Віталій Коваль у великій політиці з 2019 року, коли він був призначений головою Рівненської ОДА. "Телеграф" розповідає про політика детальніше:
Біографія
Віталію Ковалю 43 роки, він з міста Березне Рівненської області. Його батько Станіслав Коваль – заслужений тренер, на честь якого на Рівненщині проводиться щорічний турнір.
У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа (магістр). У 2017 році здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі УКУ.
Одружений. Виховує двох доньок.
Кар’єра
До потрапляння в політику Коваль був банкіром та бізнесменом. Так, у 2006-2019 очолював і був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако". У 2004–2006 роках працював у кредитному департаменті "Укргазбанку".
У 2019 році призначений на посаду голови Рівненської ОДА, з 24 лютого 2022 року — голова Рівненської ОВА відповідно.
У 2023 році призначений на посаду голови Фонду держмайна (ФДМУ). На посаді голови Фонду держмайна Коваль замінив Рустема Умєрова.
Кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби. Очолює обласну федерацію греко-римської боротьби.
Член Національного олімпійського комітету України. Перший віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби України. Віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Мінкультом керуватиме однокурсник Андрія Єрмака Микола Точицький.