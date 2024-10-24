Семь стран НАТО против вступления Украины: СМИ привели список, там есть неожиданности

Есть страны, сопротивление которых вступлению Украины очень трудно объяснить логически

Семь стран-членов Североатлантического Альянса настроены категорически против вступления Украины. Эта позиция объединяет как откровенно пророссийские страны Альянса, так и страны, считающиеся крупнейшими "партнерами" Украины, но подпавшие под власть собственной трусости.

Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что главными противниками вступления Украины в Альянс все еще остаются США и Германия, очень боящиеся призрачной "эскалации" и не менее призрачной "войны с Россией".

"Венгрия и Словакия также сопротивляются, но они исходят с другой точки зрения. Их нынешние популистские лидеры придерживаются в целом прокремлевской линии, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует средства ЕС на вооружение Украины и не участвует в программе НАТО по отправке летальной помощи Киеву", — напоминает издание, добавляя, что "план победы Украины" откровенно напугал Орбана, а пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже обещал блокировать все шаги по принятию Украины в Альянс.

Однако, кроме "предателей" и "пророссийского крыла" есть страны, сопротивление которых вступлению Украины очень трудно объяснить логически. По данным источников издания, это Бельгия, Словения и Испания, которые за кулисами не менее активно противодействуют Украине, чем на виду.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", – сказал один из представителей НАТО изданию, добавив, что эти страны притворяются сторонниками Украины, но на самом деле довольны тем, что их роль в саботаже вступления Украины до сих пор почти никому не известна. Другой чиновник добавил, что эти страны могут выйти из тени и начать активную кампанию сопротивления, если Киев действительно приблизится к вступлению в Альянс.

Отметим, что министры обороны стран "Группы семи" (G7) заявили, что поддерживают путь Украины к членству в НАТО как элемент полной евроатлантической интеграции. Путь Киева в Альянс в очередной раз назвали "необратимым".

Президент Парламентской ассамблеи Альянса конгрессмен Джерри Коннолли считает, что об открытии пути Украины в НАТО следует говорить после возобновления украинского суверенитета над ее территориями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, когда Украина может стать членом НАТО. Он также напомнил о позиции США, озвученной на саммите НАТО в Вашингтоне: место Украины и будущее Украины – в Альянсе.