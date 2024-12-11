Україна готова до перемовин: Подоляк розповів, чого хоче досягти Росія

Радник глави Офісу президента України оцінив перспективи перемовин з Росією

Україна готова до мирних перемовин з Росією, але виключно на справедливих умовах.

Про це в інтерв’ю 24-му телеканалу заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що справедливий мир можливий лише за дотримання норм міжнародного права.

Це передбачає повернення Росією окупованих територій України, виведення військ та виплату репарацій та контрибуцій.

Подоляк зазначив, що не може бути жодних компромісів, зокрема територіальних, за рахунок України та її земель. Він додав, що Росія, яка не досягла всіх цілей у війні з Україною, робитиме все, щоб змінити парадигму протистояння і намагатиметься принизити Сполучені Штати Америки.

Кремль намагається показати всьому світу, що США нібито відмовилися від боротьби, від допомоги Україні, а також нібито погодилися на домінування Росії за допомогою так званого "сильного права", підкреслив Подоляк.

Водночас Росія не погоджується на жодне інше завершення війни, окрім як визнання окупації українських територій та відмови України від євроатлантичної інтеграції. Про це Подоляк заявив вже в інтерв’ю "РБК-Україна".

Нагадаємо, політолог Олег Саакян назвав "Телеграфу" три причини, які змусять Путіна піти на переговори.