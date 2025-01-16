Не хочет "опережать президента": будущий ответственный за бюджет США не отдаст Украине остатки финансирования

Более трех миллиардов долларов США финансирования на военную помощь Украины остается неиспользованными действующей администрацией

Кандидат на должность руководителя Административно-бюджетного управления в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, Рассел Воут, во время слушаний в Сенате США отказался обязаться выделить на помощь Украине остаток одобренного Конгрессом финансирования. Он аргументировал это тем, что якобы не хочет "опережать президента", что вызвало возмущение сенаторов.

Об этом сообщает CNN. Воут занимал влиятельную должность в администрации Трампа во время его первого президентского срока, возможно, поэтому он заявил сенаторам в лицо, что "не собирается опережать президента в вопросах внешней политики".

Более трех миллиардов долларов США финансирования на военную помощь Украины остается неиспользованными действующей администрацией Джозефа Байдена. В теории Трамп должен будет потратить их по назначению, когда вступит в должность. Но издание отмечает, что поведение Воута не только наглость, но и плохой знак: не исключается, что администрация Трампа будет использовать практику так называемых "задержек". Она позволяет президенту США отказаться тратить деньги, ассигнованные Конгрессом.

В 1974 году Конгресс по борьбе с этой практикой принял "Закон о контроле задержек" (Impoundment Control Act). Но Воут осмелился заявить сенаторам, что этот закон неконституционный.

"Президент поднимал вопрос задержек и что 200 лет президенты использовали это право. Мы разработаем подход к этому вопросу и стратегию, когда администрация будет у власти", – заявил он.

Заявления Воута вызвали сильнейшее возмущение среди сенаторов, прежде всего представителей Демократической партии. Сенатор Ричард Блюменталь из Коннектикута предположил, что Воут не отвечает должности, на которую его номинировал Трамп, если осмеливается говорить такие вещи.

"Я удивлен и возмущен тем, что кто-то на такой ответственной должности может по сути сказать, что "президент стоит над законом"", — добавил он.

Напомним, что администрация президента США Джозефа Байдена перед тем, как покинуть Белый дом, предоставила свой финальный пакет военной помощи Украине. Но его сумма составила всего 500 млн долларов. В то же время, еще около 3,8 млрд долларов на программу PDA остаются неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена.

В Пентагоне подтвердили, что, несмотря на все свои обещания, администрация действующего президента США Байдена не успеет предоставить Украине всю обещанную военную помощь к инаугурации новоизбранного президента Трампа. По меньшей мере 3,8 млрд долларов в помощь Украине останутся "в наследство" новой администрации.