Не хоче "випереджати президента": майбутній відповідальний за бюджет США не віддасть Україні залишки фінансування

Понад три мільярди доларів США фінансування на військову допомогу України залишаються невикористаними чинною адміністрацією

Кандидат на посаду керівника Адміністративно-бюджетного управління в адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа, Рассел Воут, під час слухань у Сенаті США відмовився зобов'язатися виділити на допомогу Україні залишок схваленого Конгресом фінансування. Він аргументував це тим, що нібито не хоче "випереджати президента", що викликало обурення сенаторів.

Про це повідомляє CNN. Воут обіймав впливову посаду в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну, можливо, саме тому він заявив сенаторам в обличчя, що "не збирається випереджати президента в питаннях зовнішньої політики".

Понад три мільярди доларів США фінансування на військову допомогу України залишаються невикористаними чинною адміністрацією Джозефа Байдена. В теорії Трамп повинен буде витратити їх за призначенням, коли вступить на посаду. Але видання зазначає, що поведінка Воута – не тільки нахабство, але й поганий знак: не виключається, що адміністрація Трампа буде використовувати практику так званих "затримок". Вона дозволяє президенту США відмовитися витрачати гроші, які асигнував Конгрес.

У 1974 році Конгрес для боротьби з цією практикою ухвалив "Закон про контроль затримок" (Impoundment Control Act). Але Воут насмілився заявити сенаторам, що цей закон є неконституційним.

"Президент порушував питання затримок і що 200 років президенти використовували це право. Ми розробимо підхід до цього питання і стратегію, коли адміністрація буде при владі", – заявив він.

Заяви Воута викликали сильне обурення серед сенаторів, насамперед представників Демократичної партії. Сенатор Річард Блюменталь з Коннектикуту припустив, що Воут не відповідає посаді, на яку його номінував Трамп, якщо насмілюється казати такі речі.

"Я здивований і обурений тим, що хтось на такій відповідальній посаді може, по суті, сказати, що "президент стоїть над законом"", – додав він.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джозефа Байдена перед тим, як залишити Білий дім, надала свій фінальний пакет військової допомоги Україні. Але його сума склала лише 500 млн доларів. Водночас ще близько 3,8 млрд доларів на програму PDA залишаються невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити всю суму до кінця каденції Байдена.

В Пентагоні підтвердили, що попри усі свої обіцянки адміністрація чинного президента США Байдена не встигне надати Україні усю обіцяну військову допомогу до інавгурації новообраного президента Трампа. Щонайменше 3,8 млрд доларів на допомогу Україні залишаться "у спадок" новій адміністрації.