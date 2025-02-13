Спецпредставитель Трампа сделал неожиданное заявление о потере Украиной территорий

Тревожная информация прозвучала из уст американского посланника

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил о том, что потеря Украиной территорий "будет зафиксирована в специальном соглашении". Одноко он подчеркнул, что Киеву признавать это "не обязательно".

Об этом Келлог заявил в комментарии журналистам Fox News. По его словам, такое решение может стать "частью переговоров" и "мирного соглашения".

В своем заявлении Келлог де-факто допустил потерю территорий Украиной. Спецпредставитель США назвал уместным заявление министра обороны Пита Гегсета о том, что возвращение Украины к границам 2014-го года является "нереалистичным".

"Поэтому я считаю, что придется заключить какое-то соглашение о потенциальной потере территорий. Но, послушайте, вы не обязательно должны это признавать", — подчеркнул он.

Келлог также отметил, что в свое время США не признавали советский суверенитет над странами Балтии, поэтому, по его мнению, на территориальный вопрос надо смотреть в долгосрочной перспективе, но это, скорее всего, будет "частью переговоров" и "мирного соглашения".

Напомним, имя Кита Келлога отсутствует в команде, возглавляющей переговоры по прекращению войны в Украине. Список Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

В команду вошли: госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

"Очевидное отстранение спецпредставителя Трампа от участия в переговорах по вопросам Украины и России заставило многих задуматься, намеренно ли его отстраняют от дел или же Трамп просто выставляет на поле своих лучших игроков", – говорится в материале.

Отмечается, что по слухам, Трамп ненавидит медленный, дипломатический подход, который предпочитают такие авторитетные фигуры, как Келлог. "Президент мыслит нестандартно, а Келлог — нет", — сказал The Times бывший американский чиновник, работавший в первой администрации Трампа. Одно из любимых изречений главы Белого дома: "Америка так делала — это не сработало".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Пентагона откровенно высказался по поводу отправки войск США в Украину. После достижения мира в Украине Вашингтон завершит переоценку развертывания своих сил в мире.