Украина выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии

Польский премьер заявил о прорыве в этом вопросе

Киев и Варшава договорились о разрешении на эксгумацию первых останков жертв Волынской трагедии. Этот вопрос очень чувствителен в отношениях двух стран.

О достижении долгожданного консенсуса в этом вопросе сообщил польский премьер Дональд Туск в соцсети Х.

"Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумациях польских жертв УПА. Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество. Ждем дальнейших решений", – написал он.

Справка. Волынская трагедия — это серия массовых убийств гражданского населения Украинской Повстанческой Армией с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан, украинцев и поляков на Волыни и в Восточной Галичине в 1943-1944 годах. Это событие до сих пор остается болезненной темой в отношениях между Украиной и Польшей.

Польская сторона рассматривает эти события как геноцид и настаивает на официальном признании этого факта Украиной. Украинская же сторона, признавая трагичность событий, склонна рассматривать их в более широком контексте польско-украинского конфликта того периода, отмечая взаимное насилие. Эти разногласия в трактовке исторических событий иногда приводят к напряженности в двусторонних отношениях, особенно когда вопрос поднимается на политическом уровне. Обе страны признают необходимость примирения и исследования этих событий, но достижение полного консенсуса остается сложной задачей.

Ранее СМИ писали, что польский МИД рассматривает евроинтеграционные стремления Украины как возможность продвижения собственных интересов. В частности, сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рекомендовал президенту Зеленскому решить исторические вопросы с Польшей заранее.

Теперь, когда Польша возглавила Совет ЕС, она может оказывать большее влияние на процесс присоединения Украины к Европейскому союзу.