Справжні союзники: Фінляндія замовить для України озброєння на сотні мільйонів євро

Головними критеріями вибору продукції для замовлення стануть нагальні потреби ЗСУ, а також можливість швидкого виробництва та доставки

Фінляндія планує замовити в інтересах Збройних України озброєння на сотні мільйонів євро у рамках докорінної зміни політики надання військової допомоги Києву. Нова програма буде орієнтована перш за все на придбання продукції власного оборонно-промислового комплексу, а Україна завдяки новій програмі фінського уряду може отримати зброї на 660 мільйонів євро.

Про це сказано у пресрелізі Міністерства оборони Фінляндії. Зазначається, що фінансування нової програми буде закладено в перший урядовий додатковий бюджет. Міністр оборони країни Анті Хаккянен запевнив, що рішення не тільки посилить українську обороноздатність, але й підтримає фінський оборонно-промисловий комплекс.

"Поки що ми в основному підтримували Україну шляхом передачі запасів, але в майбутньому продукція буде значною мірою замовлятися у наших вітчизняних компаній. Завдяки цим рішенням ми посилимо шанси України на справедливі умови миру, а також підтримаємо фінський оборонний сектор і забезпечуємо безпеку поставок у майбутньому", – сказав він.

Головними критеріями вибору продукції для замовлення стануть нагальні потреби ЗСУ, а також можливість швидкого виробництва та доставки. Озброєння, боєприпаси та техніка, ймовірно, будуть передаватися Україні в подальших пакетах військової допомоги відповідно до готовності. Цікавий момент в тому, що Фінляндія має потужний власний оборонний комплекс: колись фінський ОПК навіть проєктував та виготовляв артилерію.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 лютого, на треті роковини російського повномасштабного вторгнення України низка країн-партнерок оголосила про нові пакети допомоги. В один з них навіть увійшли заморожені активи РФ.

Зазначимо, Україна має достатньо запасів зброї для продовження бойових дій у нинішньому темпі лише до середини 2025 року без військової підтримки США. Після вичерпання американських запасів українські збройні сили втратять можливість завдавати ударів на великі відстані та ефективно захищати свої тилові позиції.

Тим часом президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що США майже не будуть брати участі у постачанні військової допомоги Україні. Це завдання буде перекладено на Європу, яка тепер "значною мірою" буде відповідальна за оборонну допомогу українським військам, в тому числі за надання засобів протиповітряної оборони.