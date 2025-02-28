Напряженный диалог в Вашингтоне: самые яркие цитаты из встречи Трампа и Зеленского

Такого спора не ожидал никто

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры должны были принять участие в церемонии подписания соглашения о полезных ископаемых между двумя странами.

Однако во время совместного выступления перед журналистами между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом разгорелся острый спор. Вот самые яркие цитаты из этого обсуждения:

"Обама дал вам простыни, а я дал вам "Джавелины"", – заявил Трамп, сравнивая военную помощь разных администраций США.

"Вы должны быть благодарны. У вас нет карт. Ваши люди умирают, у вас заканчиваются солдаты" , – отметил Трамп.

, – отметил Трамп. "Я не приехал сюда играть в карты" , – ответил Зеленский на заявление Трампа о слабых переговорных позициях Украины.

, – ответил Зеленский на заявление Трампа о слабых переговорных позициях Украины. "Если бы не американское оружие, эта война закончилась бы" , – сказал Трамп, намекая на зависимость Украины от США.

, – сказал Трамп, намекая на зависимость Украины от США. "За три дня? Я уже слышал это от Путина" , – отреагировал Зеленский.

, – отреагировал Зеленский. "Вы не видите, что у вас проблемы? У вас не хватает людей, не хватает мужчин" , – заявил Венс.

, – заявил Венс. "Вы не имеете права мне диктовать! Я уже подписывал соглашение с Путиным в присутствии Макрона и Меркель. О какой дипломатии здесь идет речь?" , – заявил Зеленский.

, – заявил Зеленский. "Если вы не хотите прекращения огня, то я хочу. Вы должны быть благодарны" , – настаивал Трамп.

, – настаивал Трамп. "Вы не в праве диктовать, запомните это", – сказалТрамп Зеленскому.

Сообщается, что после встречи за закрытыми дверями без присутствия журналистов президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал все подробности этого спора. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности.