43% американцев считают, что Трамп симпатизирует России или действует в интересах Кремля.

Действия нового президента США Трампа касательно Украины, похоже, вызывают у большинства американцев недовольство и отторжение. Более 45% американцев категорически не одобряют то, что он делает, в то время как поддерживают Трампа тем или иным способом едва 40% граждан США.

Об этом сообщило издание The Washington Post, проанализировавшее данные опроса Economist-YouGov. Отмечается, что заявления Трампа о том, что он вносит вклад в завершение войны в Украине, воспринимает не слишком большая часть американцев.

В частности, только 21% респондентов заявил о полном одобрении действий Трампа. 36% американцев заявили о категорическом неодобрении методов нового президента США. При этом даже среди его избирателей-республиканцев только 43% поддерживают его политику по отношению к Украине.

Также, судя по результатам опроса, 43% американцев считают, что Трамп симпатизирует России или действует в интересах Кремля. Только 10% опрошенных полагают, что Трамп остается союзником Украины. 56% респондентов выразили категорическую поддержку Украине, в то же время только 3% симпатизируют российскому режиму.

Почти такой же скепсис вызывают отдельные предложения Трампа по поводу завершения войны в Украине. В частности, более 50% считают, что неправильно увязывать военную помощь Украине с получением доли ее природных ресурсов. Более того, политика Трампа, похоже, привела к обратному результату: несмотря на все попытки новой администрации США заявить, что война в Украине, мол, не американская проблема, жители США так не считают. На начало марта 37% американцев считают, что война в Украине не является делом США, тогда как в конце января этот показатель составлял 48%.

Напомним, Дональд Трамп остановил всю военную помощь Украине. Как стало известно 4 марта, его решение вступает в силу немедленно и касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация. Также ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп может наказать ЕС за поддержку Украины. Такие действия могут быть результатом договоренностей с Кремлем.

Соединенные Штаты фактически играют на стороне России, страны-агрессора, приостановив обмен разведывательной информацией с Украиной. Действия Вашингтона позволят российским оккупантам усилить атаки беспилотниками и ракетами по украинскому тылу, что окажет влияние на жизнь гражданского населения и развитие украинской оборонно-промышленной базы.