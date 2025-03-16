Рубіо та Лавров поговорили по телефону: чи торкалися в розмові питання України

З поганих новин – те, що обидві сторони домовилися відновлювати зв'язок між США та РФ

Державний секретар США Марко Рубіо 15 березня провів телефонну розмову з міністром іноземних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час бесіди вони обговорили зокрема просування у питанні мирних переговорів щодо війни в Україні.

Про це сказано в офіційному повідомленні на сайті Державного департаменту США. З поганих новин – те, що обидві сторони домовилися відновлювати зв'язок між США та РФ.

Також Рубіо та Лавров обговорили подальші кроки за підсумками зустрічі представників США з делегацією України та підсумками "переговорів" з представниками російського режиму. Окрім цього, Рубіо поінформував Лаврова про початок операції проти хуситів у Ємені.

"Держсекретар поінформував Росію про операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що не потерплять подальших нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня делегації України та США зустрілися у Саудівській Аравії. У результаті переговорів Україна погодилася ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, якщо Росія також на це погодиться і не порушуватиме домовленості.

Вранці 13 березня літак спецпосланника президента США Стіва Уіткоффа перетнув повітряний простір Росії і у нього була запланована зустріч із Путіним, яка пройшла у закритому режимі. При цьому президент США Дональд Трамп відреагував на відповідь Путіна на пропозицію щодо припинення вогню. Він заявив, що сподівається на правильні кроки Москви та хотів би бачити реальне припинення вогню з російської сторони.

Пізніше Трамп заявив, що він провів переговори з Путіним і назвав їх "дуже продуктивними". Він також підкреслив, що тепер з’явилися "дуже добрі шанси, що ця жахлива, кривава війна нарешті закінчиться".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт чи угоди, аналогічні до Мінських домовленостей. За словами керівника Офісу президента, Україна представила США під час зустрічі у Джидді свої "червоні лінії" для мирних переговорів.