"Право первой ночи" и не только: стали известны новые подробности соглашения об ископаемых

Эти нюансы украинцам забыли рассказать

В Соглашении о создании Совместного инвестиционного фонда реконструкции всплыли новые детали, которые не были обнародованы ранее. Например, фонд будет получать половину роялти, лицензионных сборов и других платежей от добычи природных ресурсов в Украине.

Кроме того, США будут получать прибыль от инвестирования этих ресурсов. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Белого дома.

"Проекты по природным ресурсам будут включать в себя полезные ископаемые, углеводороды и связанное с ними развитие инфраструктуры. Если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, нам будет предоставлен первый выбор: либо приобрести их, либо назначить покупателя по нашему выбору", – говорится в документе.

Также в пресс-службе заявляют, что инвестиционный фонд будет получать 50% роялти, лицензионных сборов и других подобных платежей от разработки природных ресурсов в нашей стране, а Вашингтон будет также получать прибыль от их дальнейшего инвестирования.

"Эти деньги (которые Киев будет передавать в Фонд – ред.) будут инвестированы в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочную прибыль как для американского, так и для украинского народов", – говорится в пресс-релизе.

Примечательно, что в документе нет никаких упоминаний о том, что американская сторона со своей стороны будет что-либо вносить в Фонд реконструкции.

Отмечается, что "партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления, которые будут вместе принимать решения по инвестициям и распределению ресурсов фонда".

Напомним, в предыдущем проекте соглашения предусматривалось, что большинство голосов в правлении Инвестиционного фонда должны были принадлежать представителям США.

В то же время в документе говорится, что "государству, компании или лицу, которые финансировали или снабжали российскую военную машину, не будет разрешено извлечь выгоду из восстановления Украины".

"Важно то, что это партнерство посылает России мощный сигнал: Соединенные Штаты заинтересованы в игре и привержены долгосрочному успеху Украины", – пишет Белый дом.

Ранее проект "UA War Infographics" сравнил положения первой версии сделки об ископаемых и положения договоренности, которая в конце концов была подписана.