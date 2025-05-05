Пока именно Симион и Антонеску проходят во второй тур президентских выборов, который запланирован на 18 мая

В Румынии по завершении первого тура повторных президентских выборов обработано уже 90% бюллетеней. Согласно предварительным данным, лидерство все еще удерживает антиукраинский ультраправый кандидат от Альянса за единство румын – Джордже Симион, набравший 39,98% голосов.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Румынии. Провластный кандидат Крин Антонеску сейчас имеет 20,87%. При этом в спину ему дышит независимый кандидат в президенты Никушор Дан с 20,38%.

Пока именно Симион и Антонеску проходят во второй тур президентских выборов, который запланирован на 18 мая. При этом явка на выборах составила более 9 млн. человек, что составляет 53% от общего количества зарегистрированных избирателей. 5,5 млн. румын проголосовали в городах, 3,5 млн. в сельской местности.

Джордже Симион, фаворит первого тура выборов, конечно, не дотягивает по скандальности до персоны Келина Джорджеску, но хорошего в его особе очень мало. В свое время он выступал за восстановление границ Румынии, существовавших до Второй мировой войны и включавших территории, находящиеся сейчас на территории Болгарии, Молдовы и Украины, из-за чего был объявлен персоной нон грата в последних двух странах. Он также выступает против предоставления Украине военной помощи в любой форме и за присоединение к Румынии Молдовы. В целом Симион постоянно подчеркивает, что "следует за Трампом", и даже ведет предвыборную кампанию под лозунгом "Румыния прежде всего" — что является прямой отсылкой на американского президента.

Напомним, что это не первая попытка румын избрать президента. Прошлая была в ноябре 2024 года и закончилась тем, что победу в первом туре одержал Келин Джорджеску — ультраправый, пророссийский и антизападный кандидат. За несколько дней до выборов его поддержка не превышала 5%, но неожиданно он набрал 23%, значительно опередив конкурентов.

Как оказалось, его поддерживали россияне через китайскую соцсеть TikTok, вложив десятки миллионов долларов в его раскрутку. При этом сам Джорджеску, известный поклонник фашистов, заявлял, что его кампанию якобы никто не финансирует. Из-за его "победы" 6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. По этому поводу вице-президент США Джей Ди Вэнс устроил истерику во время Мюнхенской конференции безопасности.

Впрочем, Румыния не обратила на это внимания. 26 февраля 2025 года Джорджеску задержали правоохранительные органы. Ему предъявлены обвинения в причастности к организации с фашистским характером и в пропаганде публичных лиц, виновных в преступлениях геноцида или военных преступлениях, в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании и других преступлениях, связанных с выборами. По адресам, связанным с "политиком" и его окружением, провели обыски, во время которых обнаружили огромные суммы в долларах наличными, документы касательно его связей с Россией и много штурмового вооружения.

Почти сразу же после этого румынская государственная безопасность разгромила тайную организацию, готовившую государственный переворот в интересах Кремля. Как выяснилось, Джорджеску был тесно связан с этой группой. Учитывая все это, "политика", ставшего фигурантом ряда уголовных дел, отстранили от участия в выборах.