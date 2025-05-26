В Нидерландах подтвердили приглашение Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Пока неизвестно, встретится ли Зеленский с президентом США Дональдом Трампом.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО, который должен пройти 24 мая в Гааге. Зеленский приглашение принял и примет участие в мероприятии.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире программы WNL op Zondag. Он отметил, что НАТО работает над обеспечением "достойного места" для Зеленского в программе саммита.

По словам Брекельманса, неизвестно, встретится ли Зеленский с президентом США Дональдом Трампом, который тоже озвучивал планы принять участие в саммите. Стороны, отметил он, не сообщали о планах провести отдельную встречу.

"Встретится ли с ним Трамп – я не знаю", – заверил министр во время эфира.

Встреча состоится 24-25 июня, участие в ней примут представители 32 стран-членов НАТО. Гаага – город, где родился генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Основной темой саммита станет официальное утверждение нового минимального целевого показателя расходов для всех стран НАТО. Члены Североатлантического договора уже достигли прогресса в планах выполнения требования Трампа тратить 5% ВВП на военные нужды.

Отметим, что в НАТО встревожены тем, что Россия активно наращивает военное присутствие у границы НАТО, в частности Финляндии — нового члена Альянса с 2023 года. Также есть опасения, что РФ может вторгнуться в страны Балтии. Механизм вторжения в Литву, Латвию и Эстонию Кремль отрабатывал годами: фейки, провокации, "защита русскоязычных" — стандартная схема.

Окончание войны в Украине может стать началом нападения России на другие страны Европы, но не сразу. Однако полноценный и продолжительный мир Кремля с Европой и Украиной одновременно в реальности выглядит призрачно – война будет продолжаться долго. Путин считает, что его войска смогут прорвать оборону Украины до конца года и взять под полный контроль четыре региона, которые он объявил частью России (речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях).