Вот это поворот: Китай выразил обеспокоенность в ООН из-за ударов Украины по России

Китайцы недовольны тем, что Украина атакует Россию в ответ и делает это очень удачно

Китай во время заседания Совбеза ООН, посвященного российским обстрелам украинских городов, выразил свою "озабоченность". Однако Китай обеспокоен не столько тем, что Россия бьет по украинским городам, сколько тем, что Украина удачно отвечает на российские атаки ударами по военным объектам на территории России.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан, сообщает "Укринформ". Китайский представитель заявил о жертвах среди гражданского населения и целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры, якобы имеющем место "с обеих сторон".

"Китай глубоко расстроен и озабочен продолжением масштабных атак беспилотников и ракет Россией и Украиной друг против друга, что привело к большим жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры с обеих сторон", – сказал он.

При этом Шуан не упустил возможности в очередной раз заявить, что Китай якобы не оказывает непрямой помощи России в войне против Украины. Любые обвинения по этой теме он назвал "совершенно безосновательными", обвинив в их появлении Соединенные Штаты.

Между тем факты говорят совсем другое. Напомним, позиция Китая относительно войны против Украины очень неоднозначна. С одной стороны, Китай строит из себя "нейтрала", не оказывая официальной поддержки ни одной из сторон и даже называя войну в Украине "кризисом" или "конфликтом". С другой стороны, китайцы не только снабжают россиян товарами двойного назначения, но и "прикрывают" Кремль дипломатически. Китайские наемные солдаты воюют за российских оккупантов, а китайские офицеры находятся у фронта, чтобы изучить опыт войны в Украине. Более того, во время визита в Москву 8 мая китайский руководитель Си Цзиньпин поддержал позицию Путина относительно войны в Украине.

Издание The Economist в расследовании от 19 июня пишет, что Пекин стал, без преувеличения, решающим поставщиком для военно-промышленного комплекса России. Китай поставляет России электронику, станки, оказывает россиянам экономическую и дипломатическую поддержку, заявили журналисты. В новых российских "шахедах" 90% компонентов – китайского происхождения, а не американского, как было раньше.

При этом, по данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.