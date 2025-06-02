Укр

Душить Китай и наказать Кремль: сенатор США Грэм требует ввести против России санкции до начала саммита G7

Автор
Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сенатор Грэм выступает за безотлагательное принятие санкций против России Новость обновлена 02 июня 2025, 06:24
Сенатор Грэм выступает за безотлагательное принятие санкций против России. Фото Открытые источники

Европа и США должны принять меры, чтобы остановить приобретение российской нефти Китаем и Индией, считает сенатор

Сенатор от Республиканской партии США и автор законопроекта о "драконовских санкциях" против России Линдси Грэм заявил, что будет требовать введения санкций против Кремля до начала саммита G7 в Канаде 15 июня. Также он призвал наказать Китай за финансирование российской военной машины — пока что лишь Китай, одного из двух крупнейших покупателей российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg. Грэм в совместном заявлении с сенатором от Демократической партии Ричардом Блументалем заявил, что Европа и США должны принять меры, чтобы остановить приобретение российской нефти Китаем и Индией, фактически основными спонсорами продолжения войны в Украине.

"До саммита G7 мы надеемся согласовать новые санкции в сотрудничестве с европейскими партнерами, чтобы отправить Китаю однозначный сигнал", – говорится в заявлении.

Издание отмечает, что сейчас неизвестно, готов ли президент США Дональд Трамп поддержать жесткие действия против Путина. С одной стороны, недавно Трамп заявил, что он "недоволен" Путиным из-за атак на Украину, а затем вообще назвал российского правителя "сумасшедшим". С другой стороны, недавно Трамп публично отказался вводить санкции, а министр финансов США Скотт Бессент даже пытался блокировать одобрение странами G7 нового "ценового потолка" на российскую нефть.

Сам Линдси Грэм призвал наказать в первую очередь Китай, помогающий России вести войну в Украине. Китай покупает российскую нефть, финансируя таким образом российскую военную машину. Китай должен прекратить поддерживать Россию или встретиться с последствиями.

"Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пора для мира решительно действовать против российской агрессии, привлекая Китай и другие страны к ответственности за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь прекратить ее", – написал он.

Отметим, в американских СМИ считают: Трамп начинает понимать, что сообщений в Интернете с призывами "Владимир, стоп", направленными на российского правителя Владимира Путина, недостаточно, чтобы принудить Кремль к прекращению огня в Украине, не говоря уже о серьезных реалистических переговорах. Однако с другой стороны, признают некоторые эксперты, Трамп угрожал россиянам санкциями, но до сих пор не сделал ни одного реального шага в этом направлении.

Между тем, в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг. Соавтор документа, сенатор Линдси Грэм, заявил, что законопроект имеет поддержку 82 сенаторов из 100 – теоретически этого достаточно, чтобы преодолеть вето президента США, если Трамп вздумает барахтаться и подыгрывать Путину, отклоняя проголосованный документ.

Теги:
#США #Россия #Нефть #Санкции #Линдси Грэм