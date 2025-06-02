Душить Китай и наказать Кремль: сенатор США Грэм требует ввести против России санкции до начала саммита G7

Европа и США должны принять меры, чтобы остановить приобретение российской нефти Китаем и Индией, считает сенатор

Сенатор от Республиканской партии США и автор законопроекта о "драконовских санкциях" против России Линдси Грэм заявил, что будет требовать введения санкций против Кремля до начала саммита G7 в Канаде 15 июня. Также он призвал наказать Китай за финансирование российской военной машины — пока что лишь Китай, одного из двух крупнейших покупателей российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg. Грэм в совместном заявлении с сенатором от Демократической партии Ричардом Блументалем заявил, что Европа и США должны принять меры, чтобы остановить приобретение российской нефти Китаем и Индией, фактически основными спонсорами продолжения войны в Украине.

"До саммита G7 мы надеемся согласовать новые санкции в сотрудничестве с европейскими партнерами, чтобы отправить Китаю однозначный сигнал", – говорится в заявлении.

Издание отмечает, что сейчас неизвестно, готов ли президент США Дональд Трамп поддержать жесткие действия против Путина. С одной стороны, недавно Трамп заявил, что он "недоволен" Путиным из-за атак на Украину, а затем вообще назвал российского правителя "сумасшедшим". С другой стороны, недавно Трамп публично отказался вводить санкции, а министр финансов США Скотт Бессент даже пытался блокировать одобрение странами G7 нового "ценового потолка" на российскую нефть.

Сам Линдси Грэм призвал наказать в первую очередь Китай, помогающий России вести войну в Украине. Китай покупает российскую нефть, финансируя таким образом российскую военную машину. Китай должен прекратить поддерживать Россию или встретиться с последствиями.

"Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пора для мира решительно действовать против российской агрессии, привлекая Китай и другие страны к ответственности за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь прекратить ее", – написал он.

Отметим, в американских СМИ считают: Трамп начинает понимать, что сообщений в Интернете с призывами "Владимир, стоп", направленными на российского правителя Владимира Путина, недостаточно, чтобы принудить Кремль к прекращению огня в Украине, не говоря уже о серьезных реалистических переговорах. Однако с другой стороны, признают некоторые эксперты, Трамп угрожал россиянам санкциями, но до сих пор не сделал ни одного реального шага в этом направлении.

Между тем, в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг. Соавтор документа, сенатор Линдси Грэм, заявил, что законопроект имеет поддержку 82 сенаторов из 100 – теоретически этого достаточно, чтобы преодолеть вето президента США, если Трамп вздумает барахтаться и подыгрывать Путину, отклоняя проголосованный документ.