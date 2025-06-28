Чи отримає Україна ракети до Patriot: Трамп знову не побажав давати чіткої відповіді

Зате американський президент вчергове розсипався у похвалах собі, Путіну, Сі Цзіньпіну та Кім Чен Ину

Президент США Дональд Трамп вчергове прокоментував можливість передачі Україні ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot. Проте він знову не дав однозначної відповіді на це питання.

Під час пресконференції у Білому домі Трампа запитали, чи розглядає він можливість продажу, або передачі ракет Збройним силам України, а також чи ухвалив він вже відповідне рішення. Трамп відповів "Можливо", відмовившись розвивати цю тему, повідомляти подробиці та надавати деталі.

Зате американський президент вчергове розсипався у похвалах собі. Розхвалив він також російського правителя Володимира Путіна та його найближчих союзників – керівника Китаю Сі Цзіньпіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

"Путін поважає нашу країну. Сі та Кім теж поважають нашу країну. Минулого року вони нас не поважали", – заявив Трамп.

Як писав "Телеграф", у Білому домі відмовляються коментувати заяву Трампа щодо можливості постачання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Там стверджують, що президент, мовляв, повинен заявити про це сам.

Зазначимо, Трамп під час пресконференції після саміту НАТО в Гаазі заявив, що "спробує розглянути" постачання Україні нових ракет до систем ППО Patriot. Втім, попри усі заяви Трампа, Україна вже готується до сценарію, коли США припинять надавати військову допомогу. Серед іншого, підготовка йде до ситуації, коли буде припинено постачання з США систем протиповітряної оборони та боєприпасів для них. Як повідомлялося раніше, Вашингтон може повністю припинити постачання зброї Україні, однак він не припинятиме обмін розвідданими. На Заході впевнені, що навіть без американської військової допомоги Україна має шанси перемогти.

ЗМІ вважають, що США найближчим часом офіційно відмовляться від підтримки України озброєнням, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа робить акцент на "мирному врегулюванні". Вашингтон заявив це вустами Піта Хегсета, колишнього телеведучого, винагородженого за свою лояльність кріслом міністра оборони США. Отже, в України залишається тільки три варіанти, як діяти.