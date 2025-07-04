Дизайнер Зеленского раскрыл секрет костюма президента на встрече с Трампом

Хотя так могло показаться, но украинский лидер после начала войны ни разу не надевал классический костюм

СМИ писали, что на саммите НАТО, состоявшемся 25 июня в Гааге, президент Украины Владимир Зеленский появился в деловом костюме, но без галстука и классических туфель.

Однако его дизайнер Виктор Анисимов рассказал DW, что Зеленский был одет не в классический костюм, более того – на нем была куртка, а не пиджак.

"Мы сотрудничаем с февраля (2025 — ред.). Мы сделали несколько луков. Последний пиджак всколыхнул как-то всех людей. Это не костюм, это форменная куртка в виде жакета", — уточнил Анисимов.

Фото: Getty Images Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге

Фото: Getty Images Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге

Судя по тому, что Зеленский сменил дизайнера в феврале 2025 года, на это повлиял скандал во время визита в США и замечания по поводу его одежды. Во время пребывания главы Украины в Белом доме журналист спросил Зеленского, есть ли у него костюм, заявив, что в США не всем нравится его облик.

Фото: Getty Images Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете

Хотя гарант Конституции не вернулся к классике, его образы изменились и стали более приближенными к ней. Свитшоты сменились надетыми сверху на черные рубашки куртками такого же цвета, которые некоторые даже путают с классическим пиджаком.

Так, на похоронах Папы Франциска и инаугурации Папы Римского Льва XIV мы увидели очень сдержанный, но стильный черный костюм с вариацией кителя с узнаваемыми военными деталями. Интересно, что точно такой китель-пиджак, надевал в своем клипе "Люди-Титаны" солист группы KOZAK SYSTEM — Иван Леньо.

Фото: Getty Images Владимир Зеленский с супругой на похоронах Папы Франциска

"Не было задачи сделать что-то такое президентское, что-то такое, чтобы это была фишечка только у него. Нет. Military style, форменная одежда с чуточку fashion. В первые дни не было важно это, и в первые месяцы не было важно. И даже в первые годы не было важно", – сказал Анисимов.

Ранее "Телеграф" решил выяснить, какая стрижка у президента Украины и как ее повторить. Если Дональд Трамп превратил свою "странную" укладку в элемент собственного имиджа, то Владимир Зеленский делает ставку на сдержанность и аккуратность.