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Дизайнер Зеленского раскрыл секрет костюма президента на встрече с Трампом

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
С февраля имидж Зеленского изменился Новость обновлена 04 июля 2025, 19:42
С февраля имидж Зеленского изменился. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Хотя так могло показаться, но украинский лидер после начала войны ни разу не надевал классический костюм

СМИ писали, что на саммите НАТО, состоявшемся 25 июня в Гааге, президент Украины Владимир Зеленский появился в деловом костюме, но без галстука и классических туфель.

Однако его дизайнер Виктор Анисимов рассказал DW, что Зеленский был одет не в классический костюм, более того – на нем была куртка, а не пиджак.

"Мы сотрудничаем с февраля (2025 — ред.). Мы сделали несколько луков. Последний пиджак всколыхнул как-то всех людей. Это не костюм, это форменная куртка в виде жакета", — уточнил Анисимов.

Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Фото: Getty Images Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Фото: Getty Images Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге

Судя по тому, что Зеленский сменил дизайнера в феврале 2025 года, на это повлиял скандал во время визита в США и замечания по поводу его одежды. Во время пребывания главы Украины в Белом доме журналист спросил Зеленского, есть ли у него костюм, заявив, что в США не всем нравится его облик.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме
Фото: Getty Images Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете

Хотя гарант Конституции не вернулся к классике, его образы изменились и стали более приближенными к ней. Свитшоты сменились надетыми сверху на черные рубашки куртками такого же цвета, которые некоторые даже путают с классическим пиджаком.

Так, на похоронах Папы Франциска и инаугурации Папы Римского Льва XIV мы увидели очень сдержанный, но стильный черный костюм с вариацией кителя с узнаваемыми военными деталями. Интересно, что точно такой китель-пиджак, надевал в своем клипе "Люди-Титаны" солист группы KOZAK SYSTEM — Иван Леньо.

Владимир Зеленский с супругой на похоронах Папы Франциска
Фото: Getty Images Владимир Зеленский с супругой на похоронах Папы Франциска

"Не было задачи сделать что-то такое президентское, что-то такое, чтобы это была фишечка только у него. Нет. Military style, форменная одежда с чуточку fashion. В первые дни не было важно это, и в первые месяцы не было важно. И даже в первые годы не было важно", – сказал Анисимов.

Ранее "Телеграф" решил выяснить, какая стрижка у президента Украины и как ее повторить. Если Дональд Трамп превратил свою "странную" укладку в элемент собственного имиджа, то Владимир Зеленский делает ставку на сдержанность и аккуратность.

Теги:
#Одежда #Стиль #Дизайнер #Костюм #Виктор Анисимов #Владимир Зеленский